Супермодель Джіджі Хадід та співак Зейн Малік розійшлися після того, як мати моделі Іоланда Хадід звинуватила коханого своєї дочки у домашньому насильстві.

Про це повідомляють американські журнали People та TMZ.

За словами Іоланди, Малік ударив її під час візиту до нього додому. У зв’язку з цим вона замислюється над тим, щоб подати на нього заяву в поліцію.

Після того, як ця інформація потрапила до ЗМІ, виконавець зазначив, що спочатку хотів не реагувати на заяву матері коханої у спробі захистити приватний простір своєї однорічної доньки.

Він також підтвердив, що між ним та Іоландою була суперечка і що жінка прийшла до нього додому в той час, коли Джіджі була відсутня вже кілька тижнів.

“Попри мої зусилля врегулювати все в мирній сімейній обстановці, що дозволила б мені бути батьком, на якого заслуговує моя дочка, це просочилося в пресу. Проте я сподіваюся на зцілення всіх, хто залучений до цього конфлікту, і, що важливіше, я залишаюся пильним, щоб захистити Кхай і забезпечити їй приватне життя, на яке вона заслуговує”, – додав Малик.

Пізніше джерела видання People повідомили, що Хадід та Малік розійшлися.

“Вони зараз не разом. Але вони обоє хороші батьки. Вони співбатьки. Іоланда, звичайно, дуже захищає Джіджі. Вона хоче найкращого для своєї доньки та онуки. Джіджі зосереджена виключно на найкращому для Кхаї. Вона просить усамітнення в цей час”, – розповів друг сім’ї.

Пара вперше викликала чутки про свій роман у листопаді 2015 року, коли вони разом з’явилися на афтепаті American Music Awards. Після кількох місяців ухилення від питань щодо особистого життя, Хадід знялася в музичному кліпі Маліка на його сингл “PillowTalk” 2016 року.

Про свій роман вони вперше відкрито розповіли журналу Vogue у випуску за травень 2016 року, знявшись у тематичній фотосесії.

Після ще одного спільного знімання для обкладинки Vogue, а також подорожей у березні 2018-го пара розійшлася після майже двох років спільного життя.

Проте розрив тривав недовго, оскільки невдовзі вони були помічені, коли цілувалися на вулицях Нью-Йорка, що викликало чутки про примирення.

У квітні 2020 року пара підтвердила вагітність Хадід, про яку вони не розголошувалися під час пандемії. А 23 вересня 2020 року у Джіджі та Зейна народилася дочка.