Фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Знімки зробили два відомих фотографа – Луїджі і Янго. Візажистом Хадід виступила Ерін Парсонс.

“Зростає ангел”, – підписала одне з фото модель.

1 травня Джіджі Хадід вперше прокоментувала чутки про свою вагітність і підтвердила, що вона і її хлопець Зейн Малік чекають народження первістка. Зазначимо, що з колишнім учасником групи “One Direction” Зейном Маліком модель разом з 2015 року: за цей час пара сходилася і розходилася кілька разів.