Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї доньки

Про це пише PEOPLE.
Так, супермодель поділилася кількома раніше не опублікованими фотографіями, зробленими під час її вагітності, зокрема світлиною, зробленою напередодні пологів. Вона також показала кімнату своєї доньки.
” Прикрашання та перебування в її дитячій справді допомогло мені відчути себе підготовленою, коли я занадто сильно накручувала себе”, – зазначила Джіджі.
Зазначимо, що про народження доньки 25-річної Хадід та її 27-річного бойфренда, співака Зейна Маліка стало відомо 24 вересня.
З колишнім учасником групи “One Direction” модель разом з 2015 року: за цей час пара сходилася і розходилася кілька разів.
- Раніше американська модель Джіджі Хадід, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, знялася у фотосесії без спідньої білизни в прозорій сукні.