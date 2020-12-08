Covid-19 Україна

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Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї доньки

Популярна модель Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї доньки.

Вівторок, 8 грудня 2020, 18:20

Про це пише PEOPLE.

Так, супермодель поділилася кількома раніше не опублікованими фотографіями, зробленими під час її вагітності, зокрема світлиною,  зробленою  напередодні пологів. Вона також показала кімнату своєї доньки.

”  Прикрашання та  перебування  в її дитячій справді   допомогло мені відчути себе підготовленою, коли я занадто сильно накручувала себе”, – зазначила Джіджі.

Зазначимо, що про народження доньки 25-річної Хадід та її 27-річного бойфренда, співака Зейна Маліка стало відомо 24 вересня.

З колишнім учасником групи “One Direction” модель разом з 2015 року: за цей час пара сходилася і розходилася кілька разів.

  • Раніше американська модель Джіджі Хадід, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, знялася у фотосесії без спідньої білизни  в прозорій сукні.
Теги: Джиджи Хадид, фото, донька, кімната, модель

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