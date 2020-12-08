Джіджі Хадід показала дитячу кімнату своєї доньки

Про це пише PEOPLE.

Так, супермодель поділилася кількома раніше не опублікованими фотографіями, зробленими під час її вагітності, зокрема світлиною, зробленою напередодні пологів. Вона також показала кімнату своєї доньки.

” Прикрашання та перебування в її дитячій справді допомогло мені відчути себе підготовленою, коли я занадто сильно накручувала себе”, – зазначила Джіджі.