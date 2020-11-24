Знімки вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Примітно, що молода мама вже прикрасила будинок до Різдва, яке для її новонародженої дочки буде першим. На фото можна побачити ялинки, іграшки та інший декор.

“Абсолютно новий вид зайнятості та втоми. Але вона моя найкраща подруга, тому і прикраси до Різдва їй потрібні раніше”, – зазначила Хадід.

Зазначимо, що про народження дочки 25-річної Хадід та її 27-річного бойфренда, співака Зейна Маліка стало відомо 24 вересня.

З колишнім учасником групи “One Direction” модель разом з 2015 року: за цей час пара сходилася і розходилася кілька разів.