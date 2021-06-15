Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу I-D magazine.

Як відомо, у вересні 2020 року у 25-річної Джіджі Хадід та її 27-річного бойфренда, співака Зейна Маліка народилася дочка Хай. Це перша дитина супермоделі.

В інтерв’ю виданню модель відверто розповіла про те, що після народження дитини їй хотілося б мати більш стабільну роботу, яка б не передбачала постійної зміни місця. Натякнула й на те, що замислюється над створенням власного бренду.

“Мене приваблює креативна складова, мені по-справжньому цікаво все, що відбувається за лаштунками. Я працюю над дизайн-ідеями з точки зору власного бренду. Напевно, робота дає мені свободу. Я думаю про те середовище, в яке хочу потрапити. Після того як я стала мамою, мені подобається думка про похід в офіс або студію (або кудись ще кілька днів на тиждень) для роботи з однією і тією ж командою, одними і тими ж людьми. Можливо, з невеликою ігровою кімнатою, яку я можу організувати для [дочки] Хай. Мати щось стабільніше, ніж кожного дня опинятися в новій країні, на новому знімальному майданчику і з новим фотографом”, — розповіла вона.