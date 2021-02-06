Американська супермодель Джіджі Хадід вперше після пологів з’явилася на обкладинці Vogue та дала відверте інтерв’ю про народження доньки.

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Зокрема, зірка зізналася, що вирішила народжувати вдома, адже так, на її думку, було безпечніше в умовах пандемії коронавірусу. Її домашні пологи тривали 14 годин у надувній ванні. При цьому, спочатку знаменитість планувала народжувати у клініці Нью-Йорка.

В інтерв’ю журналу Vogue Хадід зізналася, що народила доньку на сімейному ранчо у Пенсильванії. Вона хотіла, щоб у момент народження дитини поруч були найрідніші, але за умовами лікарняних пологів це було б неможливо.

“Коли ви бачите, як хтось народжує, це має дещо інший вигляд. Я, напевно, була, як божевільна або як тварина. Коли Кхай нарешті з’явилася на світ, Зейн буквально відразу впіймав її на руки”, – поділилася модель.

На пологах були присутні акушерка, її помічниця, сестра моделі Белла, мама Іоланда та чоловік Зейн Малік.

Модель вирішила зануритися з головою в материнство. Вона відмовилася від нянь та помічниць. Хадід опікується немовлям самостійно.

“Вона вирішила повністю піклуватися про дитину самостійно. І я думаю, що цей зв’язок дуже важливий. Я пишаюся тим, що бачу її обличчя в журналах, але побачити, як вона народила, було зовсім іншим рівнем гордості. Я вже не дивлюся на неї, як на доньку, я дивлюся на неї, як на матір”, – розповіла мама моделі.

Зазначимо, що про народження доньки 25-річної Хадід та її 27-річного бойфренда, співака Зейна Маліка стало відомо 24 вересня.

З колишнім учасником групи “One Direction” модель разом з 2015 року: за цей час пара сходилася і розходилася кілька разів.