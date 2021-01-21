Про це пише The New York Times.

Як і будь-яка перша леді, яка входила в Білий дім до неї, наряд Джилл Байден в день інавгурації не міг не привернути уваги. Були припущення, якого американського дизайнера вона обере: Брендона Максвелла або Крістіана Сіріано, чиї сукні вона вибрала для Національного з’їзду Демократичної партії. А можливо Торі Берча або Оскара де ла Рента?

Але, ніхто не міг припустити, що Джилл вийде в середу, холодним вашингтонським ранком, в синьому пальті і сукні від невеликого нью-йоркського бренду – Markarian, типові естетичні відмінності якого включають в себе оздоблення з пір’я та паєтки.

Що відомо про бренд Markarian?

Бренд Markarian, який був заснований в 2017 році Олександрою О’Ніл, найбільше відомий своїми сукнями для вечірок. Завдяки ефектним рукавах і тонким силуетам, бренд одягав таких знаменитостей, як Лора Дерн, Керрі Вашингтон, Міллі Боббі Браун, Анна Кендрік та інших.

Але більша частина діяльності бренду полягає в розробці нестандартних речей для особливих заходів та весіль. Вартість більшості суконь прет-а-порте становить від 1000 до 4000 доларів.

О’Ніл, яка виробляє все в Нью-Йорку, часто описує свої роботи як романтичні і неземні. Перш ніж заснувати Markarian, вона, коли ще навчалася в коледжі, разом зі своєю сестрою Крістен заснувала лейбл Porter Grey. У нього, до речі, також були відомі шанувальники, такі як Блейк Лайвлі і Джессіка Біл.

Чому вибір Джилл важливий?

Зазначається, що перші леді за традицією носять одяг американських дизайнерів на всіх урочистостях з нагоди інавгурації. Наприклад, Меланія Трамп одягла Ральфа Лорена під час церемонії приведення до присяги її чоловіка, а Мішель Обама обрала наряд від Тома Брауна.

Обираючи Markarian, відносно невідомий модний бренд, доктор Байден привернула неперевершену увагу до молодого дизайнера. Таке трапляється не вперше. У 2009 році, коли Мішель Обама одягла сукню від Джейсона Ву, це був старт кар’єри для дизайнера-початківця.

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