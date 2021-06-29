Про це повідомили в Instagram-акаунті журналу.

Для фотосесії було обрано сукню з квітковим принтом від американського модельєра домініканського походження Оскара де ла Рента та прикраси транснаціональної компанії зі штаб-квартирою у Нью-Йорку Tiffany & Co.

Кадри робила відома фотографиня Енні Лейбовіц. Фото зроблені на тлі монумента Джорджу Вашингтону на Національній алеї.