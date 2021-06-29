Про це повідомили в Instagram-акаунті журналу.

Для фотосесії було обрано сукню з квітковим принтом від американського модельєра домініканського походження Оскара де ла Рента та прикраси транснаціональної компанії зі штаб-квартирою у Нью-Йорку Tiffany & Co.

Кадри робила відома фотографиня Енні Лейбовіц. Фото зроблені на тлі монумента Джорджу Вашингтону на Національній алеї.

На деяких фото для видання президент США Джо Байден позує разом з дружиною.

Для цих фото Джилл Байден обрала светр та спідницю від американського бренду Michael Kors.

Фото: Vogue

Інтерв’ював першу леді журналіст Vogue та The New York Times Magazine Джонатан ван Метер.

  • На початку червня перша леді США, Джилл Байден відсвяткувала 70-й день народження.
  • В січні американська редакція Vogue, щомісячного журналу про моду, викликала хвилю обурення в соцмережах, коли анонсувала, що на обкладинку лютневого номеру потрапить віцепрезидентка США, перша темношкіра жінка на цій посаді Камала Гарріс. #Букви розповідали, у чому і чому звинувачували видання.