Про це повідомили в Instagram-акаунті журналу.
Для фотосесії було обрано сукню з квітковим принтом від американського модельєра домініканського походження Оскара де ла Рента та прикраси транснаціональної компанії зі штаб-квартирою у Нью-Йорку Tiffany & Co.
Кадри робила відома фотографиня Енні Лейбовіц. Фото зроблені на тлі монумента Джорджу Вашингтону на Національній алеї.
На деяких фото для видання президент США Джо Байден позує разом з дружиною.
Для цих фото Джилл Байден обрала светр та спідницю від американського бренду Michael Kors.
Інтерв’ював першу леді журналіст Vogue та The New York Times Magazine Джонатан ван Метер.
- На початку червня перша леді США, Джилл Байден відсвяткувала 70-й день народження.
- В січні американська редакція Vogue, щомісячного журналу про моду, викликала хвилю обурення в соцмережах, коли анонсувала, що на обкладинку лютневого номеру потрапить віцепрезидентка США, перша темношкіра жінка на цій посаді Камала Гарріс. #Букви розповідали, у чому і чому звинувачували видання.