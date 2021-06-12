Перша леді США Джилл Байден та герцогиня Кембридзька Кейт Міддлтон вперше зустрілися та спільно відвідали середню школу в графстві Корнуол.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кейт та Джилл відвідали дітей під час уроків, а після цього взяли участь у круглому столі, обговоривши тему дошкільної освіти.

Окрім цього, вони збираються обговорити проблеми прав жінок.

Для офіційної зустрічі Кейт обрала сукню кольору фуксії від Alexander McQueen.

Це була перша особиста зустріч Кейт та Джилл. До цього герцогиня зустрічалася з Мішель Обамою у 2011 та 2016 роках.