Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кейт та Джилл відвідали дітей під час уроків, а після цього взяли участь у круглому столі, обговоривши тему дошкільної освіти.

Окрім цього, вони збираються обговорити проблеми прав жінок.

Для офіційної зустрічі Кейт обрала сукню кольору фуксії від Alexander McQueen.

Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS /AFP

Фото: Aaron Chown/WPA Pool

Фото: Aaron Chown/WPA Pool

Фото: Aaron Chown/WPA Pool

Фото: Аaron Chown/WPA Pool

Фото: Aaron Chown/WPA Pool

Фото: Aaron Chown/WPA Pool

Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Це була перша особиста зустріч Кейт та Джилл. До цього герцогиня зустрічалася з Мішель Обамою у 2011 та 2016 роках.

  • Королева Великої Британії Єлизавета II продемонструвала свої уміння володіння мечем, розрізавши ним торт на заході, організованому освітньою благодійною організацією Eden Project.