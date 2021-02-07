Відео опубліковано в Instagram.
Джилл Байден, сидячи біля каміна, в оточенні німецьких вівчарок Чемпа і Мейджора, звернулася до американців із закликом носити маски для боротьби з коронавірусом.
“Для багатьох з нас під час цієї пандемії наші домашні тварини були джерелом радості і втіхи”, – сказала Байден у відеоролику.
Перша леді говорить про безумовну любов до собаки як про одну з причин залишатися здоровим і вживати заходів проти зараження коронавірусів, пише видання The Hill.
“Ми в боргу перед ними, щоб зберегти своє здоров’я. Тому, будь ласка, продовжуйте носити маски, навіть коли ви гуляєте з собакою”.
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