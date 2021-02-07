Перша леді Джилл Байден записала відео в компанії зі своїми собаками і закликала американців не ігнорувати носіння масок у громадських місцях.

Відео опубліковано в Instagram.

Джилл Байден, сидячи біля каміна, в оточенні німецьких вівчарок Чемпа і Мейджора, звернулася до американців із закликом носити маски для боротьби з коронавірусом.

“Для багатьох з нас під час цієї пандемії наші домашні тварини були джерелом радості і втіхи”, – сказала Байден у відеоролику.

Перша леді говорить про безумовну любов до собаки як про одну з причин залишатися здоровим і вживати заходів проти зараження коронавірусів, пише видання The Hill.

“Ми в боргу перед ними, щоб зберегти своє здоров’я. Тому, будь ласка, продовжуйте носити маски, навіть коли ви гуляєте з собакою”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)