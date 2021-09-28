Про це повідомляє журнал Just Jared.
Пара купила будинок в 2019 році за 14,1 мільйона доларів і виставила його на продаж ще в червні.
У будинку, площею понад 1390 квадратних метрів, є 9 спалень і 11 ванних кімнат, а також спа-салон, просторий тренажерний зал, система об’ємного звучання, ультрасучасний театр і система безпеки.
Басейн з доріжками розділяє головний будинок і гостьовий, в якому знаходяться дві спальні і найсучасніші зручності, включаючи акваріум, сигарний г’юмідор, кегератор, димогенератор, дискотечні вогні та приховану DJ-станцію.
На території особняка також є гараж на 4 машини, галявина для гольфу, вуличний проєктор, додаткова кухня, винний льох і великі відкриті патіо.
- Раніше повідомлялось, що барбадоська співачка, акторка і дизайнерка Ріанна продає свій будинок на Голлівудських пагорбах за 7,8 мільйона доларів.