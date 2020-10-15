Джо Джонас набив нове татуювання – шанувальники думають, що це обличчя Софі Тернер

Американський співак Джо Джонас набив нове татуювання на шиї. Шанувальники думають, що це обличчя його дружини - Софі Тернер.

Про це пише Entertainment Tonight.

Так, студія NAL Tattoo Studio опублікувала в Instagram фото однієї зі своїх останніх робіт – татуювання на шиї Джонаса.

На шиї музиканта красується чорно-білий малюнок замкової щілини, в якій видніється обличчя дівчини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 👁 @joejonas Публикация от 𝖓 𝖆 𝖑 (@_n.a.l) 13 Окт 2020 в 11:37 PDT

Шанувальники впевнені, що нове татуювання присвячена Софі Тернер і саме вона зображена на ньому.

Варто зазначити, що у Джо вже є тату, присвячені Тернер: цифра 15 на його пальці, що означає день, коли він зробив пропозицію.

Крім того, на зап’ястях подружжя набиті літери: у Софі – J (Joe), а у Джо – S (Sophie).