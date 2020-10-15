Джо Джонас набив нове татуювання – шанувальники думають, що це обличчя Софі Тернер

Про це пише Entertainment Tonight.
Так, студія NAL Tattoo Studio опублікувала в Instagram фото однієї зі своїх останніх робіт – татуювання на шиї Джонаса.
На шиї музиканта красується чорно-білий малюнок замкової щілини, в якій видніється обличчя дівчини.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шанувальники впевнені, що нове татуювання присвячена Софі Тернер і саме вона зображена на ньому.
Варто зазначити, що у Джо вже є тату, присвячені Тернер: цифра 15 на його пальці, що означає день, коли він зробив пропозицію.
Крім того, на зап’ястях подружжя набиті літери: у Софі – J (Joe), а у Джо – S (Sophie).
- Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк у серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас в липні вперше стали батьками.