Covid-19 Україна

оновлено 15.10.2020 о 13:02

Всього:

281239(+5062)

Хворіють:

156287(+5062)

Вилікувались:

119650(+951)

Померло:

5302(+73)

14:17 В Києві раптово обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги
14:04 «Що не дрочіть?»: голова Харківської ОДА у прямому ефірі вилаявся на депутатів
13:57 Авіакомпанія Wizz Air скасувала понад 20 рейсів в листопаді
13:48 В «Євросолідарності» заявили про напад агітатора «Слуги народу» з ножем на активіста «ЄС» у Харкові
13:38 Жителям Ірландії заборонили ходити в гості через спалах COVID-19
13:37 Джо Джонас набив нове татуювання – шанувальники думають, що це обличчя Софі Тернер
13:25 Катастрофа МН17: РФ вийшла з консультаційної групи
13:08 Українка, що накачала собі величезні вилиці, хоче збільшити їх ще
13:08 Здорові молоді люди отримають щеплення проти COVID-19 не раніше 2022 року, – ВООЗ
12:57 Хоакін Фенікс зіграє Наполеона Бонапарта в новому фільмі Рідлі Скотта
12:29 У Києві за добу – 445 нових хворих на COVID-19 й 17 летальних випадків
12:21 В Ізраїлі вирішили відновити міжнародне авіасполучення
12:12 Навального могли отруїти двічі, – NYT
12:02 Facebook і Twitter блокують дописи про «листування» Хантера Байдена через можливу недостовірність
11:46 У Києві одна з основних лікарень для лікування COVID-19 заповнена майже на 100%, – МОЗ
11:41 В New York Post опублікували компрометуючу «переписку» Хантера Байдена
11:38 Президент Киргизстану оголосив про свою відставку
11:23 Померла актриса Кончата Феррелл – зірка серіалу «Дві з половиною людини»
10:21 Зміна клімату щорічно буде обходитися світовій економіці у $20 млрд, — ООН
10:07 США заявили про підтримку білоруських протестувальників
09:45 У восьми містах Франції на місяць ввели комендантську годину
09:29 У четвег в Україні тепло до +24 °C, на крайньому заході дощитиме
08:51 У МОЗ назвали орієнтовну вартість вакцини проти COVID-19 в Україні
08:40 Головний інфекціоніст США підтвердив, що Трамп абсолютно здоровий
08:20 14-річний син Трампа перехворів на коронавірус
01:58 Посол України про виклик до МЗС Білорусі: емоційна, але конструктивна зустріч
01:34 YouTube-блогер виготовив світловий меч як у «Зоряних війнах». Ним можна різати сталь 
00:48 Дружина українського репера Картрайта спланувала його вбивство – слідком РФ

14 жовтня

23:46 Лещенко назвав фото Зеленського з військовими без тарілок фейком, хоча знімок опублікував Офіс президента
23:13 «Опитування Зеленського»: У «Слузі народу» розповіли, чого не стосуватимуться питання
22:44 «Я просила вдягати маски»: Полякова обговорила з Кучером скандальний концерт

Джо Джонас набив нове татуювання – шанувальники думають, що це обличчя Софі Тернер

Американський співак Джо Джонас набив нове татуювання на шиї. Шанувальники думають, що це обличчя його дружини - Софі Тернер.

Четвер, 15 жовтня 2020, 13:37

Про це пише Entertainment Tonight.

Так, студія NAL Tattoo Studio опублікувала в Instagram фото однієї зі своїх останніх робіт – татуювання на шиї Джонаса.

На шиї музиканта красується чорно-білий малюнок замкової щілини, в якій видніється обличчя дівчини.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

👁 @joejonas

Публикация от 𝖓 𝖆 𝖑 (@_n.a.l)

Шанувальники впевнені, що нове татуювання присвячена Софі Тернер і саме вона зображена на ньому.

Варто зазначити, що у Джо вже є тату, присвячені Тернер: цифра 15 на його пальці, що означає день, коли він зробив пропозицію.

Крім того, на зап’ястях подружжя набиті літери: у Софі – J (Joe), а у Джо – S (Sophie).

  • Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк у  серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас в липні вперше стали батьками.
Теги: Джо Джонас, Софі Тернер, татуювання

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись