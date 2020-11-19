Про це повідомляє видання Dazed.

Анджеліна Джолі режисеруватиме фільм “Неразумна поведінка” — байопик британського фотожурналіста Дональда Маккаліна, відомого своїми фотографіями війни. В основі — однойменна автобіографія Маккаліна, випущена у 2002 році.

“Мене зацікавило його унікальне поєднання безстрашності та людяності, його абсолютна відданість засвідченню правди війни, його співпереживання та повага до тих, хто зазнає її наслідків. Ми сподіваємося зняти такий безкомпромісний фільм, як фотографія Дона, про надзвичайних людей та події, свідком яких він був, а також про зліт та падіння унікальної ери в журналістиці”, — прокоментувала Джолі.

Продюсерами стрічки виступатимуть Том Гарді та Дін Бейкер. Сам 85-річний Маккалін виступатиме виконавчим продюсером. Він задоволений тим, що Джолі режисеруватиме його байопік.

“Переглянувши останній фільм Анджеліни про Камбоджу (йдеться про стрічку 2017 року “Спершу вони вбили мого батька” — ред.), провівши там стільки часу під час війни, я був дуже вражений тим, як вона зробила настільки потужне і точне зображення місця в той час. Я відчуваю, ніби перебуваю в надійних, здібних і професійних руках”, — сказав він.

Працювати над сценарієм буде шотландський драматург, лауреат премії BAFTA Грегорі Бурк.

Що відомо про Дональда Маккаліна?

Дональд Маккаліна — фотокореспондент з майже 60-річним стажем. Він народився поблизу Лондона у 1935 році. З дитинства мав здібності до візуального мистецтва і навіть отримав стипендію в школі мистецтв та ремесел “Хаммерсміт”, проте залишив навчання після смерті батька у 15-річному віці.

Згодом Дон був призваний на Національну службу і в рамках неї був відправлений на Суецький канал під час Суецької кризи 1956 року. Там він працював помічником фотографа. Він не вивчав цю справу, але проводив службу у темній кімнаті для прояву кадрів. У цей період він придбав свою першу камеру.

У 1958 році він сфотографував місцеву лондонську банду, яка позує на тлі будівлі, яка вибухнула, і колеги вмовили його запропонувати ці кадри газетам. Так він почав працювати у The Observer.

З 1966 по 1984 роки Маккалін працював закордонним кореспондентом журналу Sunday Times, фільмуючи екологічні та техногенні катастрофи, такі як війна у Біафрі та епідемія СНІДу, війна у В’єтнамі та конфлікт в Північній Ірландії.

Крім цього, Маккалін зробив серію фотографій для гурту The Beatles. Також Маккалін випустив декілька фотоальбомів. Його остання публікація — “Південні межі: подорож Римською імперією”.

Наразі випущено вже кілька фільмів про життя та творчість фотографа. Зокрема, у 2012 році вийшла стрічка Девіда і Джекі Морріс з назвою “Маккалін”. Фільм був номінований на дві премії BAFTA.

У 2019 вийшов фільм “Дорога до Пальміри” від BBC, яка зображувала як Маккалін відвідував Сирію разом із істориком, щоб побачити руїни після конфлікту.