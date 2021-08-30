Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, 20 серпня голлівудська акторка і пані посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завела сторінку в соціальній мережі Instagram і опублікувала свій перший допис.
Зокрема, в першому дописі зірка опублікувала лист афганської дівчинки-підлітка, яка розповідає про те, як змінилося її життя з приходом до влади талібів.
Наступний її допис був присвячений проблемі біженців. В третьому — ролик про жінок у віці до 25 років, що опинилися в епіцентрі конфлікту.
“Зараз народ Афганістану втрачає можливість спілкуватися в соцмережах і вільно самовиражатися. Я приєдналася до Instagram, щоб поділитися їх історіями та голосами тих, хто бореться за свої базові людські права по всьому світу”, – заявила Джолі у першому дописів.
“Я не журналіст. Моєю пристрастю завжди було пролити світло на проблеми, що стосуються молодих людей, та підтримати їх”, — зазначила акторка в іншому пості.
Їй вдалося привернути увагу до проблеми. Кожен з її дописів забрав від 2,2 до 3,8 млн вподобань. За 10 днів на її акаунт підписалися 10,1 млн користувачів.
При цьому перший мільйон підписників був зібраний найшвидше в історії платформи. За 3 години після реєстрації підписників було понад 2,1 млн. Таким чином Джолі встановила рекорд за швидкістю набрання 1 млн підписників, пишуть Evening Standard та BBC.
Дженіфер Еністон, відомій за роллю Рейчел в серіалі “Друзі”, знадобилося п’ять годин і 16 хвилин, щоб дістатися мільйонної позначки. Руперт Ґрінт, відомий за роллю Рона у стрічках про Гаррі Поттера, зібрав мільйон за 4 години і 1 хвилину, південнокорейський співак Taeil Moon зробив це за годину і 45 хвилин.
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- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
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