Анджеліна Джолі встановила рекорд як користувач Instagram, який найшвидше зібрав 1 млн підписників. Вона зареєструвалася, аби інформувати про ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 20 серпня голлівудська акторка і пані посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завела сторінку в соціальній мережі Instagram і опублікувала свій перший допис.

Зокрема, в першому дописі зірка опублікувала лист афганської дівчинки-підлітка, яка розповідає про те, як змінилося її життя з приходом до влади талібів.

Наступний її допис був присвячений проблемі біженців. В третьому — ролик про жінок у віці до 25 років, що опинилися в епіцентрі конфлікту.

“Зараз народ Афганістану втрачає можливість спілкуватися в соцмережах і вільно самовиражатися. Я приєдналася до Instagram, щоб поділитися їх історіями та голосами тих, хто бореться за свої базові людські права по всьому світу”, – заявила Джолі у першому дописів. “Я не журналіст. Моєю пристрастю завжди було пролити світло на проблеми, що стосуються молодих людей, та підтримати їх”, — зазначила акторка в іншому пості.

Їй вдалося привернути увагу до проблеми. Кожен з її дописів забрав від 2,2 до 3,8 млн вподобань. За 10 днів на її акаунт підписалися 10,1 млн користувачів.

При цьому перший мільйон підписників був зібраний найшвидше в історії платформи. За 3 години після реєстрації підписників було понад 2,1 млн. Таким чином Джолі встановила рекорд за швидкістю набрання 1 млн підписників, пишуть Evening Standard та BBC.

Дженіфер Еністон, відомій за роллю Рейчел в серіалі “Друзі”, знадобилося п’ять годин і 16 хвилин, щоб дістатися мільйонної позначки. Руперт Ґрінт, відомий за роллю Рона у стрічках про Гаррі Поттера, зібрав мільйон за 4 години і 1 хвилину, південнокорейський співак Taeil Moon зробив це за годину і 45 хвилин.