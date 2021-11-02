Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Співак – повністю вакцинований проти коронавірусу, але експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат.
Представник артиста повідомив його прихильникам, що Бон Джові добре почувається, але вирішив скасувати концерт й пішов спати. Перед глядачами виступали лише музиканти, без головного соліста.
Коли тепер відбудеться концерт та чи отримали глядачі компенсацію за придбані квитки – невідомо.
Торік співак неодноразово брав участь в різних кампаніях, закликаючи американців носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції.
- Американський музикант Джон Бон Джові почав працювати над новою піснею і попросив фанатів написати вірші до неї.