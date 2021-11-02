Співак Джон Бон Джові на вихідних скасував концерт у Флориді, бо отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19. Виступ мав розпочатися через декілька хвилин.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Співак – повністю вакцинований проти коронавірусу, але експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат.

Представник артиста повідомив його прихильникам, що Бон Джові добре почувається, але вирішив скасувати концерт й пішов спати. Перед глядачами виступали лише музиканти, без головного соліста.

Коли тепер відбудеться концерт та чи отримали глядачі компенсацію за придбані квитки – невідомо.

Торік співак неодноразово брав участь в різних кампаніях, закликаючи американців носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції.