Про це пише американський портал Deadline.

Сценаристом і режисером стане Гарет Едвардс – творець “Годзілли” і “Вигнанець-один: Зоряні Війни. Історії”.

Після світового успіху спін-офф “Зоряних війн” багато агентств захотіли попрацювати з ним. Тому як тільки в планах з’явився проєкт “Справжня любов”, компанія New Regency взялася за його продюсування і фінансування.

Deadline зазначає, що з моменту виходу фільм “Вигнанець-один: Зоряні Війни. Історії” в Едвартсена не було великих режисерських проєктів. Що стосується Джона Девіда Вашингтона, то він є одним з найбільш затребуваних в Голлівуді акторів.

Про сюжет нового фільму мало що відомо, крім того, що він описаний як науково-фантастичне оповідання про найближче майбутнє.