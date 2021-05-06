Про це пише американський портал Deadline.
Сценаристом і режисером стане Гарет Едвардс – творець “Годзілли” і “Вигнанець-один: Зоряні Війни. Історії”.
Після світового успіху спін-офф “Зоряних війн” багато агентств захотіли попрацювати з ним. Тому як тільки в планах з’явився проєкт “Справжня любов”, компанія New Regency взялася за його продюсування і фінансування.
Deadline зазначає, що з моменту виходу фільм “Вигнанець-один: Зоряні Війни. Історії” в Едвартсена не було великих режисерських проєктів. Що стосується Джона Девіда Вашингтона, то він є одним з найбільш затребуваних в Голлівуді акторів.
Про сюжет нового фільму мало що відомо, крім того, що він описаний як науково-фантастичне оповідання про найближче майбутнє.
- Раніше повідомлялося, що зірка фільму “Чудо-жінка” Галь Гадот стане продюсеркою і виконавицею головної ролі екранізації роману Катріони Сільвей “Зустрінь мене в іншому житті”.