Про це пише Variety.
Щорічна міжнародна премія High Note відзначає видатні досягнення протягом усього життя артистів, які використовують свою музику як унікальну платформу для просування соціальної справедливості в усьому світі.
“Я вірю в силу музики, яка надихає нас, об’єднує наші серця, висловлює почуття, для яких одних слів недостатньо, пробуджує нас від самозаспокоєння, надихає і підживлює соціальні рухи. У діячів мистецтва є багаті традиції активізму. У нас є унікальна можливість зв’язатися з людьми там, де вони є, за межами політичних поділів, меж і розрізненості. І для мене було привілеєм використовувати свій голос і свою платформу для просування справи рівності і справедливості”, – зазначив Ледженд.
- Раніше #Букви розповідали, що у моделі Кріссі Тейге трапився викидень. Тейген поділилася сумною новиною про свою втрату в Instagram 30 вересня. Тоді вона опублікувала серію сумних чорно-білих фотографій себе і свого чоловіка Джона Ледженд в лікарні зі своєю вже мертвою дитиною.
- Через кілька тижнів після викидня Кріссі написала есе про своє горе. Лікарі поставили Кріссі діагноз “часткова відшарування плаценти”. Їй довелося провести в лікарні деякий час через сильну кровотечу.