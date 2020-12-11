Про це пише Variety.

Щорічна міжнародна премія High Note відзначає видатні досягнення протягом усього життя артистів, які використовують свою музику як унікальну платформу для просування соціальної справедливості в усьому світі.

“Я вірю в силу музики, яка надихає нас, об’єднує наші серця, висловлює почуття, для яких одних слів недостатньо, пробуджує нас від самозаспокоєння, надихає і підживлює соціальні рухи. У діячів мистецтва є багаті традиції активізму. У нас є унікальна можливість зв’язатися з людьми там, де вони є, за межами політичних поділів, меж і розрізненості. І для мене було привілеєм використовувати свій голос і свою платформу для просування справи рівності і справедливості”, – зазначив Ледженд.