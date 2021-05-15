Голлівудські актори Джон Траволта та Брюс Вілліс через 27 років після останньої спільної роботи, знову з'являться разом на екрані в новому кінопроєкті.

Про це повідомляє Deadline.

Востаннє актори працювали разом під час зйомок фільму “Кримінальне чтиво” (1994).

Тепер актори разом зіграють в бойовику режисера Чака Рассела (Chuck Russell) “Райське місто” (Paradise City).

Зйомки розпочнуться 17 травня на острові Майї (Гаваї).

Сюжет фільму розповідає про найманого вбивцю Раяна Свона (Брюс Вілліс), який потрапляє до кримінального світу Гаваїв, аби відплатити очільнику місцевих бандитів (Джон Траволта), який вбив його батька. Це буде фільм схожий на картину “Поліція Маямі”. Однак, замість правоохоронців, в центрі сюжету, в новому фільмі будуть наймані вбивці.

Компанія акторам складе тайська актриса Прая Лундберг.