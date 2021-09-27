Джона Гілл показав, як тренується джиу-джитсу: відео

Американський актор Джона Гілл, відомий за ролями у фільмах "Вовк з Волл-стріт" та "Мачо і ботан", продемонстрував, як проходять його тренування з боротьби.

Відповідний ролик він опублікував в Instagram.

37-річний актор почав займатися бразильським джиу-джитсу два роки тому. Він казав, що це спосіб “подолати речі, які змушували відчувати слабкість і невпевненість у підлітковому віці”.

“У старших класах хлопці, які займалися джиу-джитсу, вибивали з нас лайно на вечірках”, — розповідав актор.

Кажучи про свої перші тренування, він писав:

“Немає нічого більш принизливого, ніж отримати удар по дупі від 12-річної дитини протягом першого тижня”.

Актор тренується 4-5 разів на тиждень. Фрагмент одного зі своїх тренувань він показав своїм підписникам.

На початку 2010-х років актор змінив свою дієту і почав займатися з тренером. Таким чином він позбувся десятків кілограмів. Гілл тоді казав, що змінити спосіб життя йому захотілося для того, щоб отримувати більше пропозицій у кіно.

Тим часом готується до виходу останній фільм, у якому грає актор — “Don’t Look Up”. Це комедійна стрічка про наближення комети до Землі. Прем’єра на Netflix відбудеться 24 грудня.