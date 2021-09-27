Джона Гілл показав, як тренується джиу-джитсу: відео

Відповідний ролик він опублікував в Instagram.
37-річний актор почав займатися бразильським джиу-джитсу два роки тому. Він казав, що це спосіб “подолати речі, які змушували відчувати слабкість і невпевненість у підлітковому віці”.
“У старших класах хлопці, які займалися джиу-джитсу, вибивали з нас лайно на вечірках”, — розповідав актор.
Кажучи про свої перші тренування, він писав:
“Немає нічого більш принизливого, ніж отримати удар по дупі від 12-річної дитини протягом першого тижня”.
Актор тренується 4-5 разів на тиждень. Фрагмент одного зі своїх тренувань він показав своїм підписникам.
На початку 2010-х років актор змінив свою дієту і почав займатися з тренером. Таким чином він позбувся десятків кілограмів. Гілл тоді казав, що змінити спосіб життя йому захотілося для того, щоб отримувати більше пропозицій у кіно.
Тим часом готується до виходу останній фільм, у якому грає актор — “Don’t Look Up”. Це комедійна стрічка про наближення комети до Землі. Прем’єра на Netflix відбудеться 24 грудня.
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