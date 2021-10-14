Відповідний допис опубліковано в його Instagram.

На початку 2010-х років актор змінив свою дієту і почав займатися з тренером. Таким чином він позбувся десятків кілограмів. Гілл тоді казав, що змінити спосіб життя йому захотілося для того, щоб отримувати більше пропозицій у кіно. Впродовж останніх років він займається джиу-джитсу.

Зміни, яких зазнає його тіло, привертають увагу людей довкола і ЗМІ. І він просить всіх стримуватися від коментарів, навіть якщо йдеться про компліменти.