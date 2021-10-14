Відповідний допис опубліковано в його Instagram.
На початку 2010-х років актор змінив свою дієту і почав займатися з тренером. Таким чином він позбувся десятків кілограмів. Гілл тоді казав, що змінити спосіб життя йому захотілося для того, щоб отримувати більше пропозицій у кіно. Впродовж останніх років він займається джиу-джитсу.
Зміни, яких зазнає його тіло, привертають увагу людей довкола і ЗМІ. І він просить всіх стримуватися від коментарів, навіть якщо йдеться про компліменти.
“Я знаю, що ви пишете з хорошими намірами, але попрошу не коментувати моє тіло. Попри те, хороші це чи погані слова, я хочу ввічливо пояснити, що це приносить користі і не змушує мене почуватися добре”, — попросив актор.
Гілл не вперше привертає увагу до проблеми обговорення зовнішності. В лютому він розповів в Instagram про те, що раніше стикався з глузуваннями над його тілом з боку журналістів і це посилювало його невпевненість.
“Я не думаю, що я коли-небудь знімав сорочку в басейні, допоки мені не виповнилося 30 років, навіть перед родиною і друзями. Напевно, це сталося б раніше, якби мою дитячу невпевненість не посилювали роки публічних глузувань над моїм тілом з боку преси та інтерв’юерів”, — розповів він.
Він також засудив таблоїд Daily Mail, який присвятив матеріал тому, як він роздягнувся у день серфінгу в Малібу.
- Напередодні у Facebook заявили, що видалятимуть “контент із серйозним сексуальним підтекстом”, спрямований на громадських діячів. Під заборону підпадатимуть відфотошоплені світлини та малюнки з журналістами, політиками, зірками тощо.