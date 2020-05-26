Американський актор Джонні Депп показав картину, яку зумів домалювати за період карантину. Картину він почав писати ще у 2006 році.

Про це актор розповів в Instagram.

На полотні Депп зобразив пляшку алкоголю.

Він розповів, що почав писати картину в 2006 році. Потім 14 років він не торкався полотна, а лише “час від часу на нього дивився”.

За словами актора, картина завжди “була в голові” як “незавершена справа”.

“Дивно, що речі, яким ми колись приділяли стільки чистої, інтенсивної концентрації та відданості протягом багатьох місяців, закінчуються. А потім несподівано вітер змінюється, і ми зосереджуємося на іншому. І дуже надовго ці більш ранні інтереси й пристрасті, на жаль, відходять на другий план і перебувають у безкрайніх куточках умовного підвалу барахольника в мозку, замасковані під купою інших речей, яким у моєму черепі не вистачало місця… донедавна”, – написав актор.