Голлівудський актор Джонні Депп поскаржився, що після його судових суперечок з ексдружиною Ембер Герд його бойкотує Голлівуд. Через це фільм "Мінамата" за його участю все ще не вийшов у прокат в США.

Про це Депп заявив у новому інтерв’ю The Sunday Times.

У стрічці “Мінамата” Джонні Депп грає роль Вільяма Юджина Сміта – американського фотожурналіста, що допоміг викрити трагічні наслідки отруєння ртуттю жителів міста Мінамата (Японія).

Прем’єра фільму відбулася ще 21 лютого 2020 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Через рік режисер Ендрю Левітас відправив MGM лист, в якому стверджував, що студія вирішила “поховати фільм” на тлі скандалу навколо Деппа.

Сам актор заявив, що цей зворушливий фільм знятий з повагою до трагедії Мінамати. На його переконання, скасування прокату стрічки у США є неповагою до тих, хто пережив подібні ситуації.

“А все через що? Через мій бойкот в Голлівуді? Через одного чоловіка, одного актора в неприємній і заплутаній ситуації? Але я рухаюся в потрібному напрямку, щоб все прояснити”, – заявив Депп.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, а в травні 2016 року Ембер Герд подала на розлучення та звинуватила Деппа в домашньому насильстві. Процес розлучення тривав вісім місяців. У результаті Герд відсудила у Деппа 7 млн доларів.