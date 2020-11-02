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Джонні Депп програв суд проти Ембер Херд і таблоїду The Sun

Голлівудський актор Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Херд і британського таблоїду The Sun.

Понеділок, 2 листопада 2020, 15:27

Фото: Jason Merritt/Getty Images

Про це повідомляє The Sun.

Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Херд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.

У рішенні суду також сказано, що твердження видання, яке назвав Деппа “особою, що била дружину”, правдиві у своїй дійсності.

“Хоча він [Джонні Депп] довів свої підстави для позову про наклеп, відповідачі показали, що те, що вони опублікували в тому значенні, яке я маю на увазі в цих словах, по суті відповідає істині”, – заявив суддя, зазначає The Sun.

У суді прийшли до висновку, що слова про побиття Херд близько 12 разів, починаючи з 2013 року, коли він вдарив актрису, яка прокоментувала його татуювання, не є вигаданими. Суддя також відхилив два твердження, зроблені акторкою в 2014 і 2015 роках, проте підкреслив, що не може зробити висновок про те, що вона говорила неправду.

Суд також відмовився призначати компенсацію Деппу за нібито завдану його репутації шкоду.

Крім того, за інформацією видання, Деппу тепер загрожує виплата 1 млн фунтів судових витрат, включаючи судові витрати The Sun.

Прес-секретар The Sun заявив, що видання вже більше двадцяти років виступає проти домашнього насильства.

“Жертвам домашнього насильства ні в якому разі не можна мовчати, і ми дякуємо судді за ретельний розгляд і дякуємо Ембер Херд за мужність у наданні свідчень суду”, – зазначили у таблоїді.

Адвокати Деппа розкритикували рішення і заявили, що актор може оскаржити це рішення.

“Судове рішення настільки помилкове, що містеру Деппу було б смішно не оскаржувати це рішення”, – заявили адвокати.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Херд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Херд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.

  • 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
Теги: суд, Джонни Депп

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