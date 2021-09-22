Голлівудський актор Джонні Депп виступив проти "культури скасування" (cancel culture) - суспільної реакції на знаменитостей, дії яких вважаються неприйнятними. Він вважає, що cancel culture вийшла з-під контролю.

Про це повідомляє американське видання Deadline.

На думку актора, cancel culture тепер може спіткати кожну знаменитість – достатньо всього однієї неправильної чи неточно сформульованої репліки.

“Культура скасування більше не контролюється. Тепер кожний з нас в небезпеці. Достатньо всього однієї фрази, і все, ти залишишся без підтримки. Це стосується не тільки мене, але багатьох людей. Це може статися як з жінками, так і з чоловіками”, – сказав Депп.

Як відомо, Депп не може зніматися у фільмах “Фантастичні звірі” та “Пірати Карибського моря” через звинувачення його ексдружини Ембер Герд. Актриса звинувачує Деппа в тому, що він підіймав на неї руку, хоча він стверджує, що це неправда.

На думку Деппа, він став жертвою cancel culture й на його місці може опинитися кожен.

“Cancel culture – швидке осудження вчинків та фраз навіть на основі зіпсованого повітря… Жодного контролю, ніхто не може бути в безпеці… Достатньо якогось одного речення, і все, шансів повернути все назад немає…”, – вважає Депп.

Як повідомлялося раніше, британську письменницю, авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії і расизмі. Це сталося після того, як письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють”, саркастично переписавши слово “жінки” кілька разів. Виконавець головної ролі в кіносазі про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вступив в полеміку з письменницею.

У травні голлівудський актор Алек Болдуїн заявив, що “культура скасування” (cancel culture) – неправильна суспільна реакція на знаменитостей, дії яких вважаються неприйнятними. До цього його звинуватили в тому, що він нібито не підтримує cancel culture стосовно губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, якого засуджували за сексуальні домагання та харасмент.