Про це повідомляють #Букви.

На своїй першій фотографії актор сидить в картатій сорочці і джинсах при свічках. Депп в першому ж пості заінтригував своїх фанатів.

“Привіт усім … знімаю дещо для вас зараз … дайте мені хвилину”, – написав Депп.

За перші кілька годин на сторінку Деппа підписалися більше 800 000 чоловік.

Сам Депп підписався на 60 акаунтів, в тому числі на колишню дружину Ванессу Параді, свою дочку Лілі-Роуз Депп, на режисера Тіма Бертона, Пенелопу Крус, Кару Делевінь і інших.