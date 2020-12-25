Джонні Депп зібрався оскаржувати вирок суду про наклеп проти таблоїду The Sun

Відомий голлівудський актор Джонні Депп має намір оскаржувати рішення суду у справі про наклеп проти популярного таблоїду The Sun. Ця інформація є офіційною.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Адвокати Джонні Деппа заявили, що вважають рішення суду нечесним, тому ініціювали продовження судового розгляду. Депп впевнений, що суддя не взяв до уваги всі докази, був необ’єктивним і не зміг чітко пояснити, чому став на сторону The Sun.

Річ у тому, що після програшного суду стороні Деппа заборонили оскаржувати вирок. Його юристи звернулися до Апеляційного суду з проханням призначити повторний розгляд позову. Депп наголошує, що ухвалене рішення є “абсолютно неправильним” і “явно небезпечним”.

“Суддя не вивчив докази сторін з необхідною ретельністю, на яку всі могли б розраховувати. Його висновки – порожні твердження, без пояснення того, як суддя до них прийшов. Він спочатку прийняв для себе той факт, що пані Герд має рацію у своїх висловлюваннях, навіть не розглянувши докази зворотного”, – заявили юристи актора.

До речі, Депп оскаржив вирок у справі проти колишньої дружини Ембер Герд. Суд відбудеться вже через декілька тижнів.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.