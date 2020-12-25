Джонні Депп зібрався оскаржувати вирок суду про наклеп проти таблоїду The Sun

Про це повідомляє видання The Guardian.
Адвокати Джонні Деппа заявили, що вважають рішення суду нечесним, тому ініціювали продовження судового розгляду. Депп впевнений, що суддя не взяв до уваги всі докази, був необ’єктивним і не зміг чітко пояснити, чому став на сторону The Sun.
Річ у тому, що після програшного суду стороні Деппа заборонили оскаржувати вирок. Його юристи звернулися до Апеляційного суду з проханням призначити повторний розгляд позову. Депп наголошує, що ухвалене рішення є “абсолютно неправильним” і “явно небезпечним”.
“Суддя не вивчив докази сторін з необхідною ретельністю, на яку всі могли б розраховувати. Його висновки – порожні твердження, без пояснення того, як суддя до них прийшов. Він спочатку прийняв для себе той факт, що пані Герд має рацію у своїх висловлюваннях, навіть не розглянувши докази зворотного”, – заявили юристи актора.
До речі, Депп оскаржив вирок у справі проти колишньої дружини Ембер Герд. Суд відбудеться вже через декілька тижнів.
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.