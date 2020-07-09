Про це пише People.

Депп пояснив, що ніколи не заохочував свою доньку вживати марихуану, а вирішив дати їй спробувати наркотики, щоб уберегти її.

“Моїй доньці було 13 років, і, як ми всі знаємо, в 11, 12 і 13 років, коли ви йдете на вечірку в старшій школі, до вас підходять люди, які захочуть напоїти вас, тому що вони п’ють”, – розповів він і додав, що сказав Лілі-Роуз: “Послухай, мила, якщо ти на вечірці, і хтось вручає тобі косяк, візьми і передай його іншому”.

Актор зазначив, що не варто експериментувати з наркотиками в компанії незнайомих людей. Тому він попросив дочку звернутися до нього, коли вона буде готова їх спробувати.

Депп згадав, що через якийсь час Лілі-Роуз прийшла до нього і сказала, що вона “готова”. За його словами, перш, ніж дати дочці наркотики, він обговорював це питання з її матір’ю Ванессою Параді.

“Я не хочу, щоб 13-річний підліток впав у якусь параноїдальну депресію. Я знав, що марихуана, яку я сам курив, заслуговує на довіру і хорошої якості. Якщо це неправильно в ваших очах, я ціную те, що ви думаєте, але я виховував дочку, і я був відповідальним батьком”, – зазначив він.