Джонні Депп знову подав до суду на ексдружину Ембер Херд

Голлівудський актор Джонні Депп знову подав до суду на колишню дружину - актрису Ембер Херд.

Про це пише The Daily Mail.

Так, раніше Депп звернувся в правоохоронні органи Лондона з позовом на екс-дружину і видання The Sun, яке опублікувало свідчення актриси.

Тепер же він подав до суду на Херд в США.

За словами джерела, близького до актриси, Херд з командою адвокатів зараз готуються до нового судового розгляду.

“Команда Ембер дуже нервує через те, що він знову подав до суду, на цей раз в Штатах. Здається, він ні перед чим не зупиниться, щоб її погубити. Неважливо, який результат (справи Деппа проти The Sun, – ред.), Ембер готується до другого раунду, але якщо Джонні виграє справу проти The Sun, тоді це може тривати довгі роки”, – додав він.