Джонні Депп знову подав до суду на ексдружину Ембер Херд

Про це пише The Daily Mail.
Так, раніше Депп звернувся в правоохоронні органи Лондона з позовом на екс-дружину і видання The Sun, яке опублікувало свідчення актриси.
Тепер же він подав до суду на Херд в США.
За словами джерела, близького до актриси, Херд з командою адвокатів зараз готуються до нового судового розгляду.
“Команда Ембер дуже нервує через те, що він знову подав до суду, на цей раз в Штатах. Здається, він ні перед чим не зупиниться, щоб її погубити. Неважливо, який результат (справи Деппа проти The Sun, – ред.), Ембер готується до другого раунду, але якщо Джонні виграє справу проти The Sun, тоді це може тривати довгі роки”, – додав він.
Джонні Депп і Ембер Херд познайомилися на зйомках фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо в 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Херд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менше 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.