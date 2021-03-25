Covid-19 Україна

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Джонні Деппу відмовили в дозволі на апеляцію проти таблоїду The Sun

Голлівудському актору Джонні Деппу відмовили в дозволі подати апеляцію у справі про наклеп.

Четвер, 25 березня 2021, 15:49

Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, що актор минулого року програв суд проти видання The Sun, яке у своїй статті назвало його “людиною, яка б’є жінок”. При цьому стаття стосувалася скандальних стосунків Деппа та його колишньої Ембер Герд.

Після винесення судового вироку актор звернувся до Апеляційного суду за дозволом подати апеляцію.

У четвер, 25 березня, суддя Апеляційного суду відмовив йому в дозволі, пояснивши, що його позов “не має реальних шансів на успіх”.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.

  • 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
  • 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
  • На початку 2021 року голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
  • Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.
Теги: Ембер Херд, суди, Джонни Депп

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