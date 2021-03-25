Джонні Деппу відмовили в дозволі на апеляцію проти таблоїду The Sun

Голлівудському актору Джонні Деппу відмовили в дозволі подати апеляцію у справі про наклеп.

Про це повідомляє BBC.

Зазначимо, що актор минулого року програв суд проти видання The Sun, яке у своїй статті назвало його “людиною, яка б’є жінок”. При цьому стаття стосувалася скандальних стосунків Деппа та його колишньої Ембер Герд.

Після винесення судового вироку актор звернувся до Апеляційного суду за дозволом подати апеляцію.

У четвер, 25 березня, суддя Апеляційного суду відмовив йому в дозволі, пояснивши, що його позов “не має реальних шансів на успіх”.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.