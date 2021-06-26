Про це повідомляється в Twitter-аккаунті серіалу.

Зокрема, Міллеру дісталася роль прем’єр-міністра Британії Джона Мейджора, який обіймав пост з 1990 по 1997 рік.

Як повідомляє Deadline, зйомки 5 сезону почнуться в наступному місяці з повним оновленням складу.

Відзначена нагородами драма про британську королівську сім’ю в п’ятому сезоні залучила чимало нових акторів: Імельда Стонтон зіграє королеву Єлизавету, Леслі Менвілл — принцесу Маргарет, Джонатан Прайс — принца Філіпа, а Елізабет Дебікі — покійну принцесу Діану.

П’ятий сезон серіалу торкнеться епізоду із загибеллю Діани, а також політичних подій того часу.

  • Раніше стало відомо, що деякі члени королівської родини незадоволені тільки що вийшли четвертим сезоном серіалу Netflix “Корона”. Вся річ у тому, що в серіалі в непривабливому світлі зображений шлюб принца Чарльза (Джош О’Коннор) і Дайани Спенсер (Емма Коррін).