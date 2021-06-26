Британський актор, відомий своїми ролями у фільмах "На голці" і "Хакери", Джонні Лі Міллер з'явиться в п'ятому сезоні культового серіалу "Корона" від стрімінгової платформи Netflix.

Про це повідомляється в Twitter-аккаунті серіалу.

Зокрема, Міллеру дісталася роль прем’єр-міністра Британії Джона Мейджора, який обіймав пост з 1990 по 1997 рік.

Jonny Lee Miller will play John Major in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/woMcTQtUmb — The Crown (@TheCrownNetflix) June 25, 2021

Як повідомляє Deadline, зйомки 5 сезону почнуться в наступному місяці з повним оновленням складу.

Відзначена нагородами драма про британську королівську сім’ю в п’ятому сезоні залучила чимало нових акторів: Імельда Стонтон зіграє королеву Єлизавету, Леслі Менвілл — принцесу Маргарет, Джонатан Прайс — принца Філіпа, а Елізабет Дебікі — покійну принцесу Діану.

П’ятий сезон серіалу торкнеться епізоду із загибеллю Діани, а також політичних подій того часу.