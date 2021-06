Про це повідомляється в Twitter-аккаунті серіалу.

Зокрема, Міллеру дісталася роль прем’єр-міністра Британії Джона Мейджора, який обіймав пост з 1990 по 1997 рік.

Jonny Lee Miller will play John Major in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/woMcTQtUmb

— The Crown (@TheCrownNetflix) June 25, 2021