60-річний голлівудський актор Джордж Клуні готується стати батьком втретє. Його 43-річна дружина — адвокатка Амаль знову вагітна.

Про це повідомляє OK!, посилаючись на інсайдерів.

Пара вже виховує двох дітей, 4-річних близнюків Еллу та Олександра. За словами інсайдера, в подружжя знову може бути двійня.

У виданні додали, що Амаль на порозі другого триместру вагітності.

“Джордж і Амаль цього дійсно хотіли, але у її віці не було ніяких гарантій”, – розповів інсайдер.

George Clooney's wife Amal 'pregnant' four years after welcoming twins https://t.co/GFiAz2L57U pic.twitter.com/pRWZiIy40w — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 30, 2021

Діти пари, Елла та Олександр, тішаться в очікуванні потенційного братика чи сестрички.

“Вони повідомили близнюкам у їхній день народження. Елла благала про сестричку, тож усі вони сподіваються хоча б на одну маленьку дівчинку”, – додав інсайдер.

Як відомо, 6 червня 2017 року Амаль Клуні народила двійню в одній із клінік Лондона (Велика Британія).