Про це повідомляє OK!, посилаючись на інсайдерів.
Пара вже виховує двох дітей, 4-річних близнюків Еллу та Олександра. За словами інсайдера, в подружжя знову може бути двійня.
У виданні додали, що Амаль на порозі другого триместру вагітності.
“Джордж і Амаль цього дійсно хотіли, але у її віці не було ніяких гарантій”, – розповів інсайдер.
George Clooney's wife Amal 'pregnant' four years after welcoming twins https://t.co/GFiAz2L57U pic.twitter.com/pRWZiIy40w
— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 30, 2021
Діти пари, Елла та Олександр, тішаться в очікуванні потенційного братика чи сестрички.
“Вони повідомили близнюкам у їхній день народження. Елла благала про сестричку, тож усі вони сподіваються хоча б на одну маленьку дівчинку”, – додав інсайдер.
Як відомо, 6 червня 2017 року Амаль Клуні народила двійню в одній із клінік Лондона (Велика Британія).
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