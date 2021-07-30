Про це повідомляє OK!, посилаючись на інсайдерів.

Пара вже виховує двох дітей, 4-річних близнюків Еллу та Олександра. За словами інсайдера, в подружжя знову може бути двійня.

У виданні додали, що Амаль на порозі другого триместру вагітності.

“Джордж і Амаль цього дійсно хотіли, але у її віці не було ніяких гарантій”, – розповів інсайдер.

Діти пари, Елла та Олександр, тішаться в очікуванні потенційного братика чи сестрички.

“Вони повідомили близнюкам у їхній день народження. Елла благала  про сестричку, тож усі вони сподіваються хоча б на одну маленьку дівчинку”, – додав інсайдер.

Як відомо, 6 червня 2017 року Амаль Клуні народила двійню в одній із клінік Лондона (Велика Британія).

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