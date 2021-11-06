Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Він зазначив, що такі зображення наражають на небезпеку двох його дітей, особливо через роботу його дружини. Амаль Клуні – адвокат з прав людини, яка, як зазначає актор у своєму листі, часто судиться проти терористичних груп.
“Я публічна персона і часто приймаю нав’язливі спроби сфотографувати мене як частину плати за виконання своєї роботи. Але наші діти не брали таких зобов’язань. Характер роботи моєї дружини змушує її протистояти терористичним групам і брати участь у засудженні їх, і ми вживаємо всіх можливих запобіжних заходів, щоб забезпечити безпеку нашої сім’ї”, – написав Клуні.
Актор також додав, що він та його дружина не зареєстровані в соціальних мережах та захищають конфіденційність своїх дітей.
“Ми не зможемо захистити наших дітей, якщо якесь видання помістить їх на обкладинку. Ми ніколи не продавали фотографії наших дітей, ми не знаходимося в соціальних мережах і ніколи не публікуємо фотографії, бо це поставило б їхнє життя під загрозу. Це не параноїдальний страх, а проблеми реального світу з реальними наслідками”, – наголосив він.
Клуні також пояснив, що вирішив написати листа, який першочергово стосується видання Daily Mail, побачивши опубліковані в Інтернеті фотографії однорічної доньки американської актриси Біллі Лурд.
- Раніше повідомлялось, що герцог Сассекський принц Гаррі та голлівудський актор Орландо Блум попереджають один одного про папараці.