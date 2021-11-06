Голлівудський актор Джордж Клуні звернувся з відкритим листом до представників ЗМІ та попросив їх не публікувати фотографії його дітей.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Він зазначив, що такі зображення наражають на небезпеку двох його дітей, особливо через роботу його дружини. Амаль Клуні – адвокат з прав людини, яка, як зазначає актор у своєму листі, часто судиться проти терористичних груп.

“Я публічна персона і часто приймаю нав’язливі спроби сфотографувати мене як частину плати за виконання своєї роботи. Але наші діти не брали таких зобов’язань. Характер роботи моєї дружини змушує її протистояти терористичним групам і брати участь у засудженні їх, і ми вживаємо всіх можливих запобіжних заходів, щоб забезпечити безпеку нашої сім’ї”, – написав Клуні.

Актор також додав, що він та його дружина не зареєстровані в соціальних мережах та захищають конфіденційність своїх дітей.

“Ми не зможемо захистити наших дітей, якщо якесь видання помістить їх на обкладинку. Ми ніколи не продавали фотографії наших дітей, ми не знаходимося в соціальних мережах і ніколи не публікуємо фотографії, бо це поставило б їхнє життя під загрозу. Це не параноїдальний страх, а проблеми реального світу з реальними наслідками”, – наголосив він.

Клуні також пояснив, що вирішив написати листа, який першочергово стосується видання Daily Mail, побачивши опубліковані в Інтернеті фотографії однорічної доньки американської актриси Біллі Лурд.