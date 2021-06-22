Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Школа, яка повинна відкритися в 2022 році, націлена на диверсифікацію індустрії розваг, відкриваючи шлях до добре оплачуваної роботи.
“Наша мета – краще відобразити різноманітність нашої країни. Це означає створення програм для старших класів, які вчать молодих людей роботі з фотоапаратами, редагуванню, візуальним ефектам, звуку і всіх можливостей кар’єрного зростання, які ця промисловість може запропонувати”, – сказав Клуні.
Школа кіно і телебачення буде розміщена в навчальному центрі Едварда Р. Ройбала в переважно латиноамериканському районі Вестлейк. Викладачі отримають доступ до професіоналів кіноіндустрії, а студенти отримають практичну підготовку поряд з академічними програмами та стажуванням.
Клуні, Вашингтон, Чідл, Мінді Калінга, Єва Лонгорія і тріо продюсерів увійдуть до складу ради директорів і покриють близько 20% початкового очікуваного бюджету в розмірі близько 7 мільйонів доларів.
- Раніше американський актор Джордж Клуні став “Людиною року” за версією журналу GQ і розповів, чому останнім часом віддає перевагу режисурі та менше зніматися у кіно.