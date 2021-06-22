Актори Джордж Клуні, Керрі Вашингтон і Дон Чідл об'єднують зусилля з представниками органів освіти Лос-Анджелеса, щоб відкрити школу для навчання підлітків таким навичкам, як кінематографія, освітлення, візуальні ефекти та іншим голлівудським професіями.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Школа, яка повинна відкритися в 2022 році, націлена на диверсифікацію індустрії розваг, відкриваючи шлях до добре оплачуваної роботи.

“Наша мета – краще відобразити різноманітність нашої країни. Це означає створення програм для старших класів, які вчать молодих людей роботі з фотоапаратами, редагуванню, візуальним ефектам, звуку і всіх можливостей кар’єрного зростання, які ця промисловість може запропонувати”, – сказав Клуні.

Школа кіно і телебачення буде розміщена в навчальному центрі Едварда Р. Ройбала в переважно латиноамериканському районі Вестлейк. Викладачі отримають доступ до професіоналів кіноіндустрії, а студенти отримають практичну підготовку поряд з академічними програмами та стажуванням.

Клуні, Вашингтон, Чідл, Мінді Калінга, Єва Лонгорія і тріо продюсерів увійдуть до складу ради директорів і покриють близько 20% початкового очікуваного бюджету в розмірі близько 7 мільйонів доларів.