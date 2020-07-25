Про це повідомляє Variety.

Виробництвом картини займеться кінокомпанія Джорджа Клуні – Smokehouse Pictures.

Роман “Ніжний бар” був опублікований в 2005 році, через п’ять років після того, як Морінгер удостоївся Пулітцерівської премії.

Сюжет розповідає про автора, який в дитинстві шукає заміну своєму батькові. Він виявляється в барі і починає дружити зі своїм дядьком Чарлі та іншими дорослими чоловіками, а в кінцевому підсумку вливається в їх коло.