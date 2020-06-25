Письменник Джордж Мартін розповів, що планує завершити писати чергову книгу епопеї "Пісня льоду і полум'я", за якою знятий серіал "Гра престолів", в 2021 році.

Про це він написав у своєму блозі.

Мартін зазначив, що під час пандемії він пише по кілька годин. Однак, за його словами, книга буде величезною, тому йому буде потрібно ще багато часу, щоб її закінчити.

“Примусова ізоляція допомогла мені писати. Кожен день годинами я сиджу над “Вітрами зими” і впевнено просуваюсь. Вчора я закінчив чергову главу, іншу написав три дні тому, а ще одну – на попередньому тижні. Але ні, це не означає, що я закінчу книгу завтра або її опублікують наступного тижня. Це буде масштабний твір і мені доведеться зробити ще багато роботи”, – написав письменник.

Він уточнив, що сподівається закінчити книгу “Вітри зими” до фестивалю Worldcon в Новій Зеландії, який перенесли на літо 2021 року.