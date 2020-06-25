Про це він написав у своєму блозі.
Мартін зазначив, що під час пандемії він пише по кілька годин. Однак, за його словами, книга буде величезною, тому йому буде потрібно ще багато часу, щоб її закінчити.
“Примусова ізоляція допомогла мені писати. Кожен день годинами я сиджу над “Вітрами зими” і впевнено просуваюсь. Вчора я закінчив чергову главу, іншу написав три дні тому, а ще одну – на попередньому тижні. Але ні, це не означає, що я закінчу книгу завтра або її опублікують наступного тижня. Це буде масштабний твір і мені доведеться зробити ще багато роботи”, – написав письменник.
Він уточнив, що сподівається закінчити книгу “Вітри зими” до фестивалю Worldcon в Новій Зеландії, який перенесли на літо 2021 року.
- В липні минулого року американський письменник Джордж Мартін висловився про свою нову книгу із циклу “Пісня льоду і полум’я”. Автор дав зрозуміти, що шанувальникам доведеться запастися терпінням, тому що чекати її доведеться довго.