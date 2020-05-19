Про це бренд повідомив в своєму Instagram-акаунті.
“Наша 125-річна історія свідчить про здатність нашої компанії трансформуватися і заново винаходити себе, і я радий вітати в нашій компанії блискучий творчий розум і сильну жінку-лідера Джованну. З її видатним послужним списком в галузі вона буде досліджувати нові рубежі та стане важливою частиною при написанні наступної глави нашої історії успіху”, – зазначив генеральний директор Swarovski Роберт Бухбауер.
Сама Джованна, коментуючи цю новину, заявила, що вона в захваті.
“Протягом десятиліть Swarovski висвітлював світ моди, дизайну, розваг, та й всю креативну індустрію в цілому. Я в захваті від того, що зможу провести в майбутнє творче бачення такого потужного бренду, як Swarovski”, – написала вона в своєму Instagram-акаунті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зазначається, що Енгельберт перегляне асортимент продукції бренду у всіх підрозділах. Перші вироби, вироблені під її керівництвом, Swarovski покаже в колекції весна-літо 2021.
Джованна Батталья Енгельберт, одна з найвпливовіших персон в італійському світі моди і зірка стріт-стайл хронік, раніше вона працювала старшим редактором моди Vogue Japan.
- Раніше дизайнерка Клер Уейт Келлер залишила пост креативного директора французького модного дому Givenchy.