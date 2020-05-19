Про це бренд повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Наша 125-річна історія свідчить про здатність нашої компанії трансформуватися і заново винаходити себе, і я радий вітати в нашій компанії блискучий творчий розум і сильну жінку-лідера Джованну. З її видатним послужним списком в галузі вона буде досліджувати нові рубежі та стане важливою частиною при написанні наступної глави нашої історії успіху”, – зазначив генеральний директор Swarovski Роберт Бухбауер.

Сама Джованна, коментуючи цю новину, заявила, що вона в захваті.

“Протягом десятиліть Swarovski висвітлював світ моди, дизайну, розваг, та й всю креативну індустрію в цілому. Я в захваті від того, що зможу провести в майбутнє творче бачення такого потужного бренду, як Swarovski”, – написала вона в своєму Instagram-акаунті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giovanna Engelbert (@bat_gio) 18 Май 2020 в 11:40 PDT

Зазначається, що Енгельберт перегляне асортимент продукції бренду у всіх підрозділах. Перші вироби, вироблені під її керівництвом, Swarovski покаже в колекції весна-літо 2021.

Джованна Батталья Енгельберт, одна з найвпливовіших персон в італійському світі моди і зірка стріт-стайл хронік, раніше вона працювала старшим редактором моди Vogue Japan.