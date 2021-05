Про це повідомляє портал Deadline.

Перша частина проєкту буде заснована на книзі журналіста Майка Айзека “Super Pumped: The Battle for Uber”, в якій розповідається історію бренду мобільного таксі c моменту його заснування у 2009 році, а також історію скандалу зі стеженням за водіями.

Шоураннер, сценаристами та продюсерами серіалу стануть Браян Коппельман і Девід Левієн, які разом працювали над проєктом “Мільярди”.

У 2017 році глава Uber Тревіс Каланік був змушений покинути компанію через звинувачення в домаганнях. Про харасмент і сексизм з його боку повідомила колишня співробітниця, а пізніше і його колишня дівчина Габі Хольцварта.

Дата релізу шоу та інші подробиці поки не повідомляються.