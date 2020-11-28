Популярний британський актор Джуд Лоу заявив, що його попередили про пандемію ще під час знімання фільму "Зараження" у 2011 році.

Про це він сказав в інтерв’ю журналу GQ.

“Було абсолютно ясно, що це має статися. Великі вчені на знімальному майданчику з нами, які працювали зі Скоттом [З. Бернсом], сценаристом і [режисером] Стівеном [Содербергом], були дуже освіченими та досвідченими людьми, які знали, чого очікувати. І всі вони сказали нам, що це обов’язково станеться – і питання було в тому, “коли”, а не “якщо”, – сказав Лоу.

Актор пояснив, що після знімання фільму він був наляканий, але через деякий час його страх пройшов.

“Коли почався 2020 рік, і ми почули про те, що спочатку відбувалося в Китаї та що швидко поширилося світом, це викликало тривогу. Але, на жаль, я не надто здивувався”, – додав він.

Фільм “Зараження” вийшов у 2011 році. У 2020 році через пандемію коронавірусу фільм отримав новий виток популярності.