Про це він сказав в інтерв’ю журналу GQ.
“Було абсолютно ясно, що це має статися. Великі вчені на знімальному майданчику з нами, які працювали зі Скоттом [З. Бернсом], сценаристом і [режисером] Стівеном [Содербергом], були дуже освіченими та досвідченими людьми, які знали, чого очікувати. І всі вони сказали нам, що це обов’язково станеться – і питання було в тому, “коли”, а не “якщо”, – сказав Лоу.
Актор пояснив, що після знімання фільму він був наляканий, але через деякий час його страх пройшов.
“Коли почався 2020 рік, і ми почули про те, що спочатку відбувалося в Китаї та що швидко поширилося світом, це викликало тривогу. Але, на жаль, я не надто здивувався”, – додав він.
Фільм “Зараження” вийшов у 2011 році. У 2020 році через пандемію коронавірусу фільм отримав новий виток популярності.
- 9 серпня в ЗМІ написали про те, що британський актор Джуд Лоу в 47 років став батьком вшосте. Це перша дитина його нової коханої – 33-річної Філіппи Коен.