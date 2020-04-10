Про це повідомляє видання Collider.

Зараз проєкт знаходиться на стадії розробки, команда “Джуманджі” чекає закінчення пандемії коронавірусу, щоб приступити до активної роботи.

Назви у нового сиквела поки немає.

Як відомо, перша картина з циклу “Джуманджі” вийшла в прокат в 1995 році. Тоді головну роль зіграв Робін Вільямс.

Перезапуск картини з назвою “Джуманджі: Поклик джунглів” з Дуейном Джонсоном в головній ролі вийшов у грудні 2017 року, зібравши в прокаті 956 мільйонів доларів.