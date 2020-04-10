Про це повідомляє видання Collider.
Зараз проєкт знаходиться на стадії розробки, команда “Джуманджі” чекає закінчення пандемії коронавірусу, щоб приступити до активної роботи.
Назви у нового сиквела поки немає.
Як відомо, перша картина з циклу “Джуманджі” вийшла в прокат в 1995 році. Тоді головну роль зіграв Робін Вільямс.
Перезапуск картини з назвою “Джуманджі: Поклик джунглів” з Дуейном Джонсоном в головній ролі вийшов у грудні 2017 року, зібравши в прокаті 956 мільйонів доларів.
- У вересні 2017 року в Мережі опублікували другий трейлер до фільму “Джуманджі: Поклик джунглів” з Дуейном Джонсоном і Джеком Блеком.
- В кінці червня вийшов трейлер фільму “Джуманджі: Поклик джунглів”, в якому зіграли Дуейн Джонсон, Джек Блек, Карен Гіллан і Кевін Харт.