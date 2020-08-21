DZIDZIO разом з Молодіжним симфонічним оркестром виконав Гімн України

Український співак Михайло Хома (DZIDZIO) презентував державний Гімн України, який записав разом з Молодіжним симфонічним оркестром.

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

“З нагоди Дня незалежності дарую вам Гімн України у моєму виконанні з Молодіжним симфонічним оркестром під керівництвом Оксани Линів. У це виконання я вклав безмежну любов до своєї держави й ту силу, яка пробудить, запалить нас до перемоги! Слава Україні!” – зазначив співак.

Вперше перед широкою публікою Михайло Хома виконав Гімн України на стадіоні “Металіст” у Харкові перед футбольним матчем “Україна-Литва” у жовтні 2019 року. Згодом його обрали Амбасадором Збірної України футболу.

Саме це і надихнуло артиста записати Державний Гімн України.