DZIDZIO разом з Молодіжним симфонічним оркестром виконав Гімн України

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.
“З нагоди Дня незалежності дарую вам Гімн України у моєму виконанні з Молодіжним симфонічним оркестром під керівництвом Оксани Линів. У це виконання я вклав безмежну любов до своєї держави й ту силу, яка пробудить, запалить нас до перемоги! Слава Україні!” – зазначив співак.
Вперше перед широкою публікою Михайло Хома виконав Гімн України на стадіоні “Металіст” у Харкові перед футбольним матчем “Україна-Литва” у жовтні 2019 року. Згодом його обрали Амбасадором Збірної України футболу.
Саме це і надихнуло артиста записати Державний Гімн України.
- У Києві до Дня Незалежності з’явиться найбільший прапор України. Для нього вже спорудили флагшток висотою майже 90 метрів.