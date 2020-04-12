Відео опубліковано в YouTube.

Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром під керівництвом диригентки Оксани Линів кілька місяців тому почав працювати над проєктом “Державний гімн України”. Під час цієї роботи у Михайла з’явилася ідея записати молитву “Боже великий, єдиний, нам Україну храни”.

“В процесі підготовки до проєкту “Державний гімн України” в певний момент я зрозумів, що повинен обов’язково записати і духовний гімн України. У нас вийшла відмінна команда разом з молодими талановитими музикантами зі всієї України і молитву “Боже великий, єдиний …” вони виконували разом зі мною вперше”, – сказав Хома.

Робота над молитвою завершилася на Благовіщення.

Режисером відео став Володимир Шурубура. Основною локацією для відео став Софіївський собор (Софія Київська).