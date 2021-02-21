Новий альбом Еда Ширана може вийти вже в 2021 році.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ширан відсвяткував 30-річчя, подякував за привітання і написав: “Я повернусь з четвертою частиною серії трохи пізніше в цьому році”.

Зазначимо, що 28 лютого 2019 року стало відомо, що Ед Ширан таємно одружився зі своєю подругою дитинства Черрі Сіборн. Весільна церемонія відбулася напередодні Різдва в англійському графстві Саффолк. Ед і Черрі знайомі ще з дитинства: вони вчилися в одній школі. Однак зустрічатися почали лише у 2015 році.