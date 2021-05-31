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Ед Ширан і Кортні Кокс повторили легендарний танець Роса і Моніки з «Друзів»

Після прем'єри спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" Кортні Кокс і співак Ед Ширан станцювали разом легендарний танець Моніки та Росса.

Понеділок, 31 травня 2021, 15:07

Відео танцю Кокс і Ширан виклали в Instagram.

Зірки повторюють рухи Моніки та Росса з 10 серії 6 сезону “Друзів”.

За сюжетом цього епізоду, Моніка й Росс приходять на новорічне шоу Діка Кларка, яке вони обожнювали ще з дитинства. Щоб привернути увагу камер, брат з сестрою вирішують виконати свій фірмовий танець шкільних часів.

За 15 годин відео в Instagram Кортні Кокс зібрало 8,3 мільйона переглядів, а на сторінці Еда Ширана – 5,8 мільйона переглядів.

 

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

  • Новина про повернення культового серіалу “Друзі” приємно шокувала мільйонну армію фанів. Поки глядачі з нетерпінням чекають возз’єднання улюблених акторів, ЗМІ розкривають деякі подробиці. Детальніше читайте за посиланням.

 

Теги: Друзі, Ед Ширан, Кортні Кокс

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