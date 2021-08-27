Про це повідомляє видання Just Jared.
Незвичайний подарунок Джону було піднесено на честь його дня народження.
“На мій день народження в цьому році [в березні] він подарував мені гігантський мармуровий пеніс… Не знаю, тому це, що я завжди був придурком або щось в цьому роді. Він дійсно великий, він красиво зроблений”, – сказав він.
Елтон також додав, що запропонував поставити його в саду, але його чоловік Девід Ферніш нагадав, що у них двоє дітей – десятирічний Захарі та восьмирічний Елайджей.
“Він захований в тій частині будинку, де вони його не побачать. Що ви купуєте людині, у якої є все? Величезний мармуровий пеніс!” – додав музикант.
- У Данії випустили дитячий мультсеріал про чоловіка “з найдовшим пенісом у світі”. Він спровокував суспільну дискусію.