Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

“З усіх моїх альбомів цей мій найулюбленіший. Дуже ним пишаюся. Дякую всім тим чудовим людям, які допомагали мені над ним працювати. Сподіваюся, що шанувальникам він сподобається не менше”, – зазначив Ширан.

= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) October 29, 2021

У реліз увійшло 14 треків, включаючи сингли “Shivers”, “Visiting Hours”, які вийшли раніше.

Крім того, Ширан також випустив новий кліп на пісню “Overpass Graffiti”.

Нагадаємо, минулого тижня співак повідомив, що підхопив коронавірус.

Тоді він зазначив, що не зможе бути присутнім на запланованих подіях. Однак, даватиме якомога більше інтерв’ю та виступів з дому.