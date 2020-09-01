Про це Ширан повідомив у своєму Instagram-акаунті.

Так, сьогодні він оголосив про народження доньки, яку назвали Лайра Антарктика.

“У мене є деякі особисті новини, якими я хотів би поділитися з вами… Минулого тижня за допомогою приголомшливої команди лікарів Черрі народила нашу красиву і здорову доньку Лайру Антарктику Сіборн Ширан. Ми абсолютно закохані в неї. Мама і маля відмінно почуваються, і ми на сьомому небі від щастя. Ми сподіваємося, що ви виявите повагу до нашого приватного життя в цей особливий період! З любов’ю і нетерпінням чекаю, коли повернуся до вас”, – написав співак.

Зазначимо, що 28 лютого 2019 року стало відомо, що Ед Ширан таємно одружився зі своєю подругою дитинства Черрі Сіборн. Весільна церемонія відбулася напередодні Різдва в англійському графстві Саффолк. Ед і Черрі знайомі ще з дитинства: вони вчилися в одній школі. Однак зустрічатися почали лише у 2015 році.