Про це Ширан повідомив у своєму Instagram-акаунті.
Так, сьогодні він оголосив про народження доньки, яку назвали Лайра Антарктика.
“У мене є деякі особисті новини, якими я хотів би поділитися з вами… Минулого тижня за допомогою приголомшливої команди лікарів Черрі народила нашу красиву і здорову доньку Лайру Антарктику Сіборн Ширан. Ми абсолютно закохані в неї. Мама і маля відмінно почуваються, і ми на сьомому небі від щастя. Ми сподіваємося, що ви виявите повагу до нашого приватного життя в цей особливий період! З любов’ю і нетерпінням чекаю, коли повернуся до вас”, – написав співак.
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Ello! A quick message from me as I have some personal news that I wanted to share with you… Last week, with the help of an amazing delivery team, Cherry gave birth to our beautiful and healthy daughter – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. We are completely in love with her. Both mum and baby are doing amazing and we are on cloud nine over here. We hope that you can respect our privacy at this time. Lots of love and I’ll see you when it’s time to come back, Ed x
Зазначимо, що 28 лютого 2019 року стало відомо, що Ед Ширан таємно одружився зі своєю подругою дитинства Черрі Сіборн. Весільна церемонія відбулася напередодні Різдва в англійському графстві Саффолк. Ед і Черрі знайомі ще з дитинства: вони вчилися в одній школі. Однак зустрічатися почали лише у 2015 році.
- В кінці літа 2019 року Ед Ширан заявив, що в найближчі 18 місяців він відпочине від виступів.