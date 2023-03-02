Британський виконавець Ед Ширан анонсував вихід свого нового альбому під назвою "Subtract", який вийде 5 травня. У новій платівці артист описуватиме власний життєвий досвід зі "страхом, депресією та тривогою".

Про це повідомляє hypebeast.

Проєкт, створений і написаний у співпраці з Аароном Десснером, стане останньою частиною математичних альбомів Ширана, які вперше з’явились понад 10 років тому.

Запис з’явиться після останнього релізу Ширана “F64”, який вийшов 19 січня як триб’ют його покійного друга Джамала Едвардса.

Майбутній альбом Ширана продовжить його попередній повноформатний альбом “=”, який вийшов у жовтні 2021 року. До цього альбому увійшли такі хіти як “Shivers” та “2Step”.

Минулого року артист отримав номінацію на премію “Ґреммі” за спільну роботу з Камілою Кабелло “Bam Bam”.

Разом з новиною про вихід нового альбому Ед Ширан поділився особистими новинами про те, як написання пісень для платівки допомогло йому побороти низку особистих проблем.

“Я працював над “Subtract” протягом десятиліття, намагаючись виліпити ідеальний акустичний альбом, написав і записав сотні пісень з чітким баченням того, як я вважав, що це має бути. Тоді на початку 2022 року серія подій змінила моє життя, моє психічне здоров’я та, зрештою, те, як я ставився до музики та мистецтва”, – сказав Ширан у заяві.

За словами виконавця, написання пісень для нього є терапією, яка допомагає зрозуміти почуття.

“Я писав, не думаючи про те, якими будуть пісні, я просто писав все, що випадає. І трохи більше ніж за тиждень я замінив ціле десятиліття роботи моїми найглибшими найтемнішими думками”, – наголосив співак.

За словами артиста, 2022 рік був для нього непростим. Зокрема його вагітній дружині повідомили про пухлину, а лікування можна було розпочати лише після пологів. Також торік раптово помер його найкращий друг Джамал. Сам Ширан опинився у залі суду, де захищав свою цілісність і кар’єру автора пісень.

“Я пройшов через страх, депресію та тривогу. Я відчував, ніби тону, голова під поверхнею, я дивлюся вгору, але не можу пробитися всередину. Як митець я не відчував, що можу достовірно представити у світ роботу, яка не точно представляє, де я зараз і як мені потрібно виразити себе на цьому етапі мого життя. Цей альбом суто такий. Це відкриває люк у мою душу. Вперше я не намагаюся створити альбом, який сподобається людям, я просто викладаю щось чесне та вірне тому, де я перебуваю у дорослому житті”, – наголосив співак.