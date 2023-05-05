Суд присяжних у США ухвалив рішення, що британський співак Ед Ширан не крав мелодію до своєї пісні "Thinking Out Loud" в американського виконавця Марвіна Гея та його композиції "Let's Get It On".

Про це повідомляє BBC.

Позов до суду на співака подали спадкоємці Еда Таунсенда, який є співавтором “Let’s Get It On”. Ця пісня вийшла у 1973 році в однойменному альбомі Мартіна Гея.

Донька Таунсенда – Кетрін – вимагала, аби Ед Ширан спільно з компаніями Warner Music Group та Sony Music Publishing виплатили 100 000 000 доларів компенсації за порушення копірайту.

Під час засідання суду Ширан переконував, що написав пісню сам. Як доказ – він навіть зіграв на гітарі мелодії з пісні “Thinking Out Loud”.

Незадовго до винесення рішення суду співак заявив, що у випадку, якщо його визнають плагіатором – він завершить музичну кар’єру.

Відтак коли суд виправдав співака, він сказав, що тепер йому не потрібно йти з шоу-бізнесу.

“Мабуть, мені все ж не доведеться звільнятись з роботи. Та я все одно дуже незадоволений, що такі безпідставні твердження взагалі можуть дійти до суду. Якби присяжні ухвалили інше рішення щодо цього питання, можна було б попрощатись з творчою свободою авторів пісень як такою”, – сказав виконавець.