Британський кінорежисер і сценарист Едгар Райт зніме фільм за романом Стівена Кінга "Людина, що біжить".

Про це повідомляє Deadline.

Роман вийшов в 1982 році, тоді Кінг писав його під псевдонімом Річард Бахман. Сюжет розповідає про похмуру Америку майбутнього, де суспільство остаточно загрузло в жорстоких розвагах, включаючи всілякі передачі.

Однією з них і стала “Людина, що біжить”, в якій учасники трущоб протягом місяця ховаються від кілерів, щоб отримати суперприз. Головний герой вступає в небезпечне змагання, щоб знайти гроші на лікування маленької дочки. Але додаткова проблема полягає в тому, що за час існування гри у неї так і не було переможця.

У історії вже виходила екранізація в 1987 році з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі, але вона значно відійшла від першоджерела.

Новий фільм буде ближче до оригінального матеріалу. Про свій інтерес до роману Райт розповідав ще в 2017 році.

Проект замовила студія Paramount Pictures. Райт є режисером фільмів “Скотт Пілігрим проти всіх”, “Круті лягаві” і “Зомбі на ім’я Шон”. Сценаристом виступить Майкл Беколл, продюсерами – Саймон Кінберг, Найра Парк і Одрі Чон.

Акторський склад поки не розголошується.