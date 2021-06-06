Американський актор Едвард Нортон і британська співачка Джосс Стоун озвучать помічників головного героя у VR-проєкті "Паперові птахи. Частина 2".

Про це повідомляє американський інтернет-журнал Deadline.

Артисти приєдналися до озвучення експериментального VR-фільму – продовження короткометражного проєкту “Паперові птахи. Частина 1”.

У центрі сюжету другої частини – короткозорий хлопчик на ім’я Тото, що володіє унікальним музичним талантом. Він відправиться в далеку дорогу у світ темряви, щоб відшукати й повернути свою сестру, яку вкрали таємничі тіні.

У шляху герою будуть допомагати його дідусь-музикант Роберт, а також Ельза – дівчина, яка відмовилася від усіх своїх мрій про мистецтво, щоб піклуватися про сім’ю. Головного героя озвучить Арчі Йейтс, а Нортон і Стоун – його помічників.

Фільм зняли Герман Хеллер і Федеріко Карлини, він представлений на Венеціанському бієнале.

VR-проєкт буде доступний для гарнітур Oculus Quest вже 8 липня.